Ayaz se interesa por Asiye y apuesta con su primo Sarp que conseguirá conquistarla

Ayaz, el nuevo alumno del colegio Atakul y primo de Sarp y Yasmin, no ha tardado en llamar la atención… aunque no precisamente por las razones correctas. Su llegada ha coincidido con un tenso encuentro con Asiye, que no olvidará fácilmente su primer día.

Mientras la joven caminaba hacia la entrada del colegio, una moto ha pasado a toda velocidad junto a un charco. El resultado: Asiye completamente empapada. Y, por supuesto, el conductor era Ayaz. Indignada, la Eren se ha girado para encararlo: "¿Por qué no miras para ver si pasa alguien?", le ha espetado enfadada. Pero el recién llegado, lejos de disculparse, le responde con arrogancia, asegurando que ella "debería haberse quitado de en medio". La paciencia de Asiye ha llegado al límite y ha decidido darle una lección… ¡lanzándole una botella de agua!

Lo que no esperaba era que él reaccionara con descaro y una sonrisa: "Esa tensión tuya me gusta", ha dicho Ayaz, dejando a Asiye aún más irritada antes de que se marchara sin mirar atrás.

El destino, sin embargo, parece empeñado en volver a cruzarlos. Días después, Ayaz la encuentra en un restaurante donde Asiye se anima a cantar recordando a Doruk.

Asiye para unos minutos para descansar y un chico intenta propasarse con ella. Ayaz interviene de inmediato para defenderla. Pero lejos de agradecer el gesto, Asiye le recrimina haber ido hasta allí solo para provocar un escándalo.

A Ayaz, lejos de molestarle, la actitud de la joven le resulta todavía más atractiva. Tanto, que acaba apostando con su primo Sarp que logrará que Asiye se fije en él en apenas dos o tres semanas. Si no lo consigue, le regalará su moto y si lo logrará, recibirá un cheque en blanco de Sarp. ¿Cumplirá su reto o será él quien termine cayendo rendido ante Asiye?