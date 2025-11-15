Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

Después de una larga temporada lejos de su familia, Sengül por fin va a regresar a casa. Los Eren cuentan los días para volver a verla y abrazarla de nuevo.

Antes del viaje, la tía de los Eren les envía un vídeo lleno de cariño en el que expresa lo mucho que los extraña a los suyos y las ganas inmensas que tiene de reunirse con ellos. Sin embargo, el destino le juega una mala pasada a la mujer de Orhan. El autobús en el que viaja sufre un grave accidente de tráfico del que nadie logra sobrevivir.

Orhan recibe la llamada de la policía notificándole lo sucedido. Roto por el dolor, comparte con los suyos la noticia que nunca pensaron escuchar: Sengül ha fallecido. Oğulcan y Aybike no pueden contener el llanto, incapaces de asimilar que su madre ya no está. "No puede estar muerta", dicen sus hijos mientras sus primos los arropan en uno de los momentos más duros de sus vidas.

El entierro, al que acuden familiares y amigos, se convierte en una despedida conmovedora. Padre e hijos recuerdan con lágrimas en los ojos los instantes felices que vivieron a su lado, sin poder creerse que nunca volverán a verla.

El día a día sin Sengül se vuelve gris para los Eren. Cada rincón de la casa, cada gesto y cada rutina les hace sentir aún más su ausencia, especialmente a Oğulcan y Aybike.

Tras una semana marcada por el duelo, los hermanos regresan al colegio. Aybike, profundamente afectada, cuenta con el apoyo incondicional de Berk, que no se separa de ella. La joven termina derrumbándose y le confiesa cuánto le pesa no haber podido despedirse de su progenitora como quería: "Tendría que haberle dado un beso de despedida".

Entre sollozos, admite que extraña a su madre más que nunca y que el dolor por saber que no volverá es algo que apenas puede soportar: dice que la echa mucho de menos y que vivir con esa ausencia se le hace insoportable.