¡Norma y Juan se van a casar!

Con Martín ya recuperado, Norma aclara la situación con su madre y recibe su beneplácito para volver con Juan.

El abuelo don Martín se despierta de pronto tras su ataque al corazón y se encuentra fenomenal. Ahora que está fuera de peligro, Norma y Gabriela tienen tiempo de afrontar su conversación pendiente.

Norma expone a su madre que no sabe cómo fue capaz de atacar así a Juan y hacerle daño a ella misma, por lo que Gabriela no tiene otro remedio que acceder a darle su bendición si decide volver con Juan. Y Norma decide no solo eso, ¡sino casarse con él!

Poco a poco van dando la buena noticia a todos sus cercanos, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, el abuelo, un romántico empedernido que siente un gran aprecio por Juan y viceversa, y el resto de empleadas, como Eva o Dominga.

Sin embargo, hay gente a la que la noticia le cae muy mal: Fernando no da crédito a lo que está pasando y encima Dínora no deja de hundirle más diciéndole que lo tenía todo y ahora no tiene nada.

¿Aguarán la fiesta o podrán disfrutar Juan y Norma de una bonita boda?

