Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón

Los hermanos Reyes están invitados a una fiesta a la que van Franco y Óscar, pero no Juan. Entonces Dínora se presenta en su hacienda a buscarlo en persona. Mientras Juan intenta evitarla, Dínora se echa en brazos de alguien en la oscuridad de una habitación pensando que es Juan, pero resulta ser ¡Manolo!

Norma, que había ido a la hacienda al mismo tiempo a pedir explicaciones de una vez por todas a Juan, descubre toda la escena. Ella confiaba en Juan en todo momento, pero necesitaba ver con sus propios ojos que su supuesta relación con Dínora era mentira.

Juan va tras ella y aunque Norma tiene claro que lo ama, primero tiene que arreglar asuntos con su madre. Acaba de enterarse de que conspiró con Dínora engañándola para separar a Norma de Juan.

Entre medias, Gabriela y Fernando acudenal bar Alcalá a buscar a Martín, que está en medio de una tremenda fiesta, hasta que le da un ataque y tiene que ser atendido por los médicos ya de vuelta en la hacienda.

Su situación es crítica por lo que Norma todavía no puede irse con Juan, a no ser que su abuelo fallezca, cosa que ya tiene decidido.

Pero ahora lo más importante es la salud del abuelo que tiene a todos destrozados.