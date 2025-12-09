Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón

Dínora ha hecho las cosas tan mal que al final todo sale a la luz delante de todos los miembros de la hacienda de los Reyes.

Pasión de gavilanes - Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón

Publicidad

Nova
Publicado:

Los hermanos Reyes están invitados a una fiesta a la que van Franco y Óscar, pero no Juan. Entonces Dínora se presenta en su hacienda a buscarlo en persona. Mientras Juan intenta evitarla, Dínora se echa en brazos de alguien en la oscuridad de una habitación pensando que es Juan, pero resulta ser ¡Manolo!

Norma, que había ido a la hacienda al mismo tiempo a pedir explicaciones de una vez por todas a Juan, descubre toda la escena. Ella confiaba en Juan en todo momento, pero necesitaba ver con sus propios ojos que su supuesta relación con Dínora era mentira.

Juan va tras ella y aunque Norma tiene claro que lo ama, primero tiene que arreglar asuntos con su madre. Acaba de enterarse de que conspiró con Dínora engañándola para separar a Norma de Juan.

Entre medias, Gabriela y Fernando acudenal bar Alcalá a buscar a Martín, que está en medio de una tremenda fiesta, hasta que le da un ataque y tiene que ser atendido por los médicos ya de vuelta en la hacienda.

Su situación es crítica por lo que Norma todavía no puede irse con Juan, a no ser que su abuelo fallezca, cosa que ya tiene decidido.

Pero ahora lo más importante es la salud del abuelo que tiene a todos destrozados.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón

Norma descubre la verdad sobre Dínora mientras Martín sufre un ataque al corazón

Bora recapacita: vuelve a contratar a Karsu tras descubrir su conmovedor gesto

Bora recapacita: vuelve a contratar a Karsu tras descubrir su conmovedor gesto

Pasión de gavilanes - Pepa invita a Martin al bar Alcalá y Gabriela va a buscarlo

Pepa invita a Martin al bar Alcalá y Gabriela va a buscarlo

Pasión de gavilanes - Gabriela y Fernando salen a cenar juntos…y a solas
Momento destacado

Gabriela y Fernando salen a cenar juntos…y a solas

Doña Raquel y Eva se enfrentan por el amor de Ruth
Momento destacado

Doña Raquel y Eva se enfrentan por el amor de Ruth

Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados
Momento destacado

Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados

Un fatal diagnóstico cambia por completo la actitud de Akif. Convencido de que va a morir, se vuelca en su familia y se arrepiente de sus errores.

Sarita se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos
Momento destacado

Sara se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos

Sara, decepcionada con Gabriela y Fernando, empieza a ver a los hermanos Reyes de otra manera. Al comprobar que su madre apoyó a Fernando antes que a ella, la joven sospecha que todo lo que se dice de los Reyes podría ser mentira.

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Publicidad