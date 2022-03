Tolga se la juega acudiendo al restaurante de Özgur para burlarse de él

Cuando Tolga descubre que el restaurante nuevo de su primo Özgur es trending topic en Twitter por situaciones muy desagradables no se le ocurre mejor idea que plantarse allí para reírse de él.

Özgur tiene que hacer verdaderos esfuerzos y contenerse mucho para no darle a Tolga lo que se merece, pero su primo no para de hacerle burlas. Tolga no sabe lo que Ezgi tiene entre manos y quizá por eso se muestra seguro de sí mismo.