Los altibajos de la relación de Ezgi y Özgur

La relación de Ezgi y Özgur ha tenido muchos altibajos, sobre todo si tenemos en cuenta que todo empezó como un pacto para que las madres de ambos dejaran de presionarlos acerca del amor: a Özgur con que fuera a la boda de su hermana con una novia formal y a Ezgi con un novio formal y que pronto se pudiera convertir en su marido.

Sus caminos se cruzaron una noche lluviosa en la que ambos acabaron en el mismo taxi para refugiarse. Aunque Özgur intentó ser amable, Ezgi no ha tenia el mejor día posible y sólo quería llegar a su casa y descansar. Lo que Ezgi no se esperaba es que acabasen siendo vecinos y que el mismísimo Özgur le ayudaría a conquistar a otro hombre, más concretamente a Serdar, un ginecólogo de prestigio en el que ella se había fijado pero que no le hacía mucho caso.

¿La misión de Özgur? enseñar a Ezgi a seducir a Serdar. Y a cambio Ezgi le acompañaría a la boda de su hermana y se haría pasar por su novia formal.

Pero como es habitual en ellos, el plan de la boda empezó con algún que otro inconveniente: los padres de Ezgi conocieron a Özgur antes de tiempo y éste se tuvo que hacerse pasar por Serdar. Desafortunadamente todo acabó mal en la boda y ambas madres comenzaron a "odiar" a las respectivas parejas de sus hijos. Aunque antes de eso, ambos protagonizaron uno de los momentos más románticos hasta el momento.

Poco a poco la complicidad entre ambos fue siendo mayor y vivieron otro romántico momento mientras ensayaban un tango. Ambos se dieron cuenta de que sentían más por el otro de lo que hubieran pensado, aunque se resistieron a aceptarlo.

Özgur no deja de pensar en Ezgi y ella no deja de pensar en Özgur. Cuando finalmente bailaron ese tango, todo el mundo se dio cuenta de la complicidad de ambos.

Sin poder ya evitar sus sentimientos, Ezgi y Özgur se acabaron fundiendo en un beso con Estambul de telón de fondo. Ya no reprimieron más sus sentimientos pero siguieron teniendo varios escollos en el camino: sus madres y Serdar. Evitar el primero les lleva a vivir otro momento romántico en la piscina de Ezgi, pero evitar el segundo acaba en pelea entre Serdar, Ezgi y Özgur.

Ahora que están reconciliados, ¿qué más piedras se encontrarán en el camino hacia su felicidad? Descúbrelo en nova.