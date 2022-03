Los inolvidables momentos de la historia de amor entre Özgur y Ezgi

Cuando conocimos a Özgur y a Ezgi, interpretados respectivamente por Can Yaman y Ozge Gurel, nunca pensamos que dos caracteres tan diferentes pudieran acabar juntos. Sin embargo, a base de problemas, malos entendidos, momentos divertidos y planes descabellados, Özgur y Ezgi han ido forjando una relación de amor que nos ha emocionado a todos los que hemos seguido 'El hombre equivocado'.

Lo cierto es que todo empezó regular, cuando ambos coincidieron en un taxi camino del trabajo en un infernal día de lluvia:

Ezgi no lleva un buen día. Acaba de empezar a llover a jarros y ha estampado su coche contra otro por lo que se ve obligada a buscar un taxi para ir a trabajar. Mientras, Özgur no recuerda dónde dejó su coche anoche, así que para el primer taxi que se encuentra. Ambos coinciden por accidente en el interior de ese taxi. Ella quiere que él se baje, pero a él no le importa compartir vehículo.

Para colmo, Ezgi se encuentra en un restaurante sola, ya que tanto sus amigas Cansu como Deniz, no han podido acompañarla. Se trata del mismo restaurante de Özgur, el hombre con el que coincidió en el taxi y que se cayeron tan mal. En el restaurante se encuentra con su ex, Soner, un tipo que acude con su nueva novia. Ezgi solo quiere olvidar y acaba borracha como una cuba. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente Ezgi se despierta en la cama medio desnuda y con Özgur en la ducha.

Pero después de todo, su nuevo vecino puede ser de gran ayuda para la pobre Ezgi. Está decidida a no cometer más errores con los hombres. Quiere encontrar a uno que la quiera de verdad y que no la engañe más. Afortunadamente Özgur es un experto en ligues y se convierte en su mejor consejero de pareja. Gracias a él recibe numerosos trucos y consejos para poder ligar con el hombre perfecto. Lo que ella no se ha dado cuenta es de que poco a poco, esa relación con Özgur va fortaleciéndose. Ambos parece que van congeniando cada vez más y la complicidad entre ellos aumenta según pasa el tiempo.

A pesar de que el primer objetivo de Ezgi es impresionar a Serdar, un distinguido médico que ha dejado claro en varias ocasiones estar interesado en Ezgi, la relación con Özgur va estrechándose cada vez más.

Lo que acaba quedando claro es que Serdar no es el hombre adecuado para Ezgi, aunque él cree que sí. Ezgi se siente feliz y cómoda junto a Özgur. La química entre ellos cada vez es mayor y se sienten felices cada día que pasan juntos. Özgur, por su parte, comienza a comportarse de manera extraña, según reconocen sus propios amigos. Nunca había actuado así junto a una mujer. Parece que el soltero más deseado de la ciudad se puede estar enamorando.

Está claro que hay algo entre ellos que les hace sentirse muy felices. Sin embargo, su relación no siempre es vista con buenos ojos por sus respectivas familias que se han llevado una idea muy equivocada de lo que significan el uno y el otro. Por un lado, Serdar intenta recuperar el terreno perdido con Ezgi, aunque ella claramente le rechaza. Por otro, las respectivas madres de cada uno no quieren que sus hijos se comprometan. Todo son dificultades que ponen a prueba su relación.

Todo esto lleva a ambos a vivir situaciones surrealistas. Como la vez en que ambos caen accidentalmente a la piscina de la casa de Ezgi y Özgur debe ocultarse debajo del agua para que la madre de ella no le descubra.

Como en cualquier relación, siempre hay momentos difíciles que solventar. Ezgi y Özgur vivieron uno de ellos y a punto estuvieron de romper su relación. Un mal entendido les llevó al borde de la ruptura. Pero en esos casos, ambos han tenido la enorme suerte de contar con unos fantásticos amigos. Gracias a ellos, Özgur y Ezgi lograron reconciliarse en la fiesta de cumpleaños de ella.

La realidad es que el amor siempre triunfa y cuando se da en medio de la adversidad, mucho más. Quién les iba a decir a estos dos que acabarían enamorándose el uno del otro. Özgur, un ligón empedernido alérgico a las relaciones estables y Ezgi, una mujer con mala suerte con los hombres en los que confía demasiado cuando se trata de unos sinvergüenzas.

Un final feliz para una historia maravillosa que nos ha hecho reír, llorar y emocionarnos con dos de los actores más importantes del panorama internacional: Can Yaman, que ha dado vida a Özgur. Y Özge Gürel, la divertida Ezgi en 'El hombre equivocado'.

