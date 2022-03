Tolga arruina el momento en el que Özgur disfruta de su nuevo restaurante

Ezgi está muy ilusionada con el nuevo restaurante de Özgur y se ha puesto a hacer planes para el futuro. Özgur quiere pararle los pies, pero Ezgi está dasatada, Quiere hacer un montón de cosas en el nuevo local.

Sin embargo, todo no es maravilloso porque aparece Tolga. El primo de Özgur tiene una noticia muy desagradable que dar a Özgur que no puede creer que su primo sea el propietario del local donde se encuentra su flamante nuevo restaurante. Pero como las sorpresas no vienen solas, cuando Ezgi aparece y reconoce a Tolga como su jefe, Özgur no sale de su completo asombro.