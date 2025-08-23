Hay algo extraño en la relación de Akif y Nebahat y Suzan está dispuesta a descubrirlo

A pesar de haber engañado a Suzan con su exesposa, Akif no ha dejado de verse con Nebahat. En cada encuentro, se muestra afectuoso y muy cercano con ella. ¡La historia parece repetirse, pero esta vez al revés! En el pasado, Suzan fue su amante, y ahora parece que la madre de Doruk se ha convertido en su nueva amiga secreta.

Aunque Akif intenta aparentar normalidad frente a Suzan, ella ha empezado a notar algo extraño entre él y Nebahat en el club. ¡No entiende por qué ahora se llevan tan bien y se ríen tanto juntos!

Justo cuando Suzan observa a lo lejos a su marido en una actitud cariñosa con Nebahat, aparece Ahmet a su lado. "¿Estás celosa de Nebahat?", le pregunta entre risas el padre de su hijo. Pero Suzan lo niega rotundamente.

"Si yo no fuera más guapa que Nebahat, Akif no se habría divorciado y casado conmigo", afirma con seguridad. Ahmet se queda sorprendido: ¡no sabía que sus socios habían estado casados! ¿Será que Suzan está empezando a abrir los ojos?

Nebahat y Akif habían quedado con unos amigos para celebrar su aniversario de bodas, pero se equivocan de hora y llegan una hora antes. Para pasar el tiempo, se sientan juntos en una mesa del restaurante y piden unas copas ¡y el coqueteo entre ellos es evidente! Akif no deja de halagar el perfume de su exesposa, diciendo lo mucho que le encanta.

En ese preciso momento, aparece Ayla en el restaurante ¡y no puede creer lo que está viendo! Incluso su acompañante comenta que Nebahat y Akif parecen una pareja.