Hay algo extraño en la relación de Akif y Nebahat y Suzan está dispuesta a descubrirlo

Ayla pilla a Nebahat y a Akif tomando algo en un restaurante como si fuesen pareja y Suzan comienza a sentir celos.

A pesar de haber engañado a Suzan con su exesposa, Akif no ha dejado de verse con Nebahat. En cada encuentro, se muestra afectuoso y muy cercano con ella. ¡La historia parece repetirse, pero esta vez al revés! En el pasado, Suzan fue su amante, y ahora parece que la madre de Doruk se ha convertido en su nueva amiga secreta.

Aunque Akif intenta aparentar normalidad frente a Suzan, ella ha empezado a notar algo extraño entre él y Nebahat en el club. ¡No entiende por qué ahora se llevan tan bien y se ríen tanto juntos!

Justo cuando Suzan observa a lo lejos a su marido en una actitud cariñosa con Nebahat, aparece Ahmet a su lado. "¿Estás celosa de Nebahat?", le pregunta entre risas el padre de su hijo. Pero Suzan lo niega rotundamente.

"Si yo no fuera más guapa que Nebahat, Akif no se habría divorciado y casado conmigo", afirma con seguridad. Ahmet se queda sorprendido: ¡no sabía que sus socios habían estado casados! ¿Será que Suzan está empezando a abrir los ojos?

Nebahat y Akif habían quedado con unos amigos para celebrar su aniversario de bodas, pero se equivocan de hora y llegan una hora antes. Para pasar el tiempo, se sientan juntos en una mesa del restaurante y piden unas copas ¡y el coqueteo entre ellos es evidente! Akif no deja de halagar el perfume de su exesposa, diciendo lo mucho que le encanta.

En ese preciso momento, aparece Ayla en el restaurante ¡y no puede creer lo que está viendo! Incluso su acompañante comenta que Nebahat y Akif parecen una pareja.

Suzan comienza a sospechar que pasa algo raro entre Akif y Nebahat… ¿Descubrirá que la están engañando?

Eva María

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Sengül y Gönül, obligadas a compartir la furgoneta, ¿acabarán haciéndose amigas?

La guerra entre Sengül y Gonül se recrudece y solo sus hijos logran una tregua

Por ella soy Eva
La verdadera prima de Mimí chantajea a Juan Carlos si quiere evitar que desvele su verdadera identidad

¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel
Ömer se desmaya tras descubrir que Sharp es el responsable del atropello de su hermana Emel

Mimí
Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Mientras Juan Carlos vive un momento romántico en Acapulco junto a Helena, un problema inesperado está a punto de complicarle mucho las cosas.

Helena y Juan Carlos
Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

Ahora que Juan Carlos y Helena han retomado la relación de una manera más intensa, Juna Carlos quiere decirle la verdad sobre la identidad de Eva María.

Plutarco

Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

Llama a la comadrona

Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

