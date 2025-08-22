Por ella soy Eva

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Las cosas comienzan a ponerse feas en la empresa y Helena busca consejo en la compañía de Eva, pero ella se mantiene a la defensiva.

Helena ha descubierto la verdadera cara de Plutarco. El vicepresidente de la empresa sigue sin aceptar que ella rompiera con él y, lo que es peor, que se haya enamorado de otra persona. Ahora Plutarco está intentando hacerle la vida imposible a Helena y la presión cada vez es mayor.

Helena acude a ver a su gran amiga Eva María pues necesita sincerarse con ella y decirle todo lo que le está sucediendo en la empresa. Todo va bien, pero cuando empieza a hablarle de Juan Carlos, Eva María sale disparada y cambia de conversación como si no le interesara o se sintiera violenta con el tema que ambas están hablando. Helena se sorprende con la actitud de Eva María porque es algo que sucede desde hace bastantes días. No entiende por qué su mejor amiga sale huyendo cada vez que aparece el nombre de Juan Carlos en la conversación. Eva María tiene la respuesta, pero obviamente no se la puede decir a Helena.

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

La verdadera prima de Mimí chantajea a Juan Carlos si quiere evitar que desvele su verdadera identidad

Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Mientras Juan Carlos vive un momento romántico en Acapulco junto a Helena, un problema inesperado está a punto de complicarle mucho las cosas.

Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

Ahora que Juan Carlos y Helena han retomado la relación de una manera más intensa, Juna Carlos quiere decirle la verdad sobre la identidad de Eva María.

Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

