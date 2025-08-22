Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Helena ha descubierto la verdadera cara de Plutarco. El vicepresidente de la empresa sigue sin aceptar que ella rompiera con él y, lo que es peor, que se haya enamorado de otra persona. Ahora Plutarco está intentando hacerle la vida imposible a Helena y la presión cada vez es mayor.

Helena acude a ver a su gran amiga Eva María pues necesita sincerarse con ella y decirle todo lo que le está sucediendo en la empresa. Todo va bien, pero cuando empieza a hablarle de Juan Carlos, Eva María sale disparada y cambia de conversación como si no le interesara o se sintiera violenta con el tema que ambas están hablando. Helena se sorprende con la actitud de Eva María porque es algo que sucede desde hace bastantes días. No entiende por qué su mejor amiga sale huyendo cada vez que aparece el nombre de Juan Carlos en la conversación. Eva María tiene la respuesta, pero obviamente no se la puede decir a Helena.