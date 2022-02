Serdar se enfrenta a Özgur cuando este descubre la fiesta sorpresa de Ezgi

Ezgi no se encuentra cómoda en la fiesta sorpresa que le ha preparado Serdar apoyado por sus padres. Serdar no ha reparado en gastos para convertir esta fiesta en algo inolvidable para Ezgi. El médico ha tirado la casa por la ventana para que Ezgi sepa de verdad qué es lo que él siente por ella. Serdar le ha comprado un majestuoso collar que impresiona a todos aquellos que lo ven. Es su manera de comprometerse oficialmente con Ezgi. Ella se encuentra bastante sobrepasada por la situación y no sabe muy bien qué decir.

Por su parte, Özgur ya conoce la identidad de la persona que ha puesto trabas a que le concedan la licencia de apertura de su nuevo restaurante y decide ir a hablar con él. La casualidad hace que se trate del mismo hotel donde se está celebrando la fiesta sorpresa que Serdar le ha preparado a Ezgi. Cuando llega no se puede creer lo que está viendo. No se lo esperaba.

Aunque Ezgi no se ha dado cuenta, Serdar le ha visto enseguida y se dirige a hablar con él. Se trata de un encuentra incómodo para Özgur y desagradable. Aunque Levent intenta poner paz, las cosas se precipitan y Özgur abandona el lugar precipitadamente.