Los problemas laborales para Deniz no han hecho más que comenzar

Deniz no esperaba encontrarse en semejante situación laboral. La política del bufete de abogados en el que trabaja prohíbe que los empleados tengan cualquier tipo de relación personal con los clientes. Ozan es cliente del bufete y, cuando el jefe de Deniz se entera de que ambos están saliendo, decide hablar con su empleada.

Deniz no da crédito a lo que escucha por boca de su jefe y no puede entender por qué se tiene que meter en su vida privada. Pero él le deja claro una cosa. Si quiere seguir trabajando allí, debe romper con Ozan. Si no, deberá atenerse a las consecuencias.

¿Qué decisión tomará Deniz?