Las madres de Özgur y Ezgi se presentan por sorpresa en casa

Cuando Ezgi abre la puerta de su casa y descubre que su madre está al otro lado no se lo puede creer. Es una visita completamente inesperada y Ezgi no sabe cómo actuar. Annecim quiere aclarar el futuro de su hija, pero Ezgi tiene demasiados secretos que no quiere que su madre descubra,

Por su parte, Özgur cuando ve a su madre y a su tía en la puerta no da crédito. ¿Qué hacen ellas allí? Seguro que no le van a traer más que problemas. No saben que es vecino de Ezgi y que ambos han montado una historia inverosímil. Ezgi y Özgur salen a la terraza para planificar qué pueden hacer en estos momentos de crisis.