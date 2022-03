Levent le pide a Cansu que viva con él a cambio de conocer a su familia

Cansu está feliz tras comprobar el enorme paso que ha dado Levent en su relación. Ahora le pide que acuda con ella a ver a sus padres y allí aproveche para pedir su mano. Levent no lo ve claro. Cree que es una tradición un tanto anticuada, pero claro, no quiere llevarle la contraria a Cansu para que no se vuelva a enfadar.

A cambio, Levent le propone a Cansu que regrese con él a casa y vuelvan a vivir juntos. Pero no contaban con la inoportuna visita de Zeynep, la hija de Levent.