Levent se hace el sueco sobre lo ocurrido en la fiesta sorpresa de Ezgi

Levent es el único que vio a Özgur en la fiesta sorpresa de Serdar y el que sabe las verdaderas razones que puede haber detrás de la rotura entre Ezgi y Özgur.

Cansu no sabe nada de esto y está intentando llamar a su prima Ezgi para preguntarla qué tal está, pero ella no le coge el teléfono. Cuando se cruza con Levent le cuenta la situación y el doctor no se da por enterado. No quiere contar lo que ocurrió realmente en la fiesta sorpresa, aunque no lo disimula demasiado bien.