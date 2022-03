Levent hace las cosas de manera correcta por una vez, aunque no espera esta sorpresa

El doctor está muy presionado tras descubrir que Cansu está embarazada. Se ha dado cuenta de que debe hacer algo especial para recuperarla, después de que ella se haya enfadado mucho cuando le pidió matrimonio y él no se acordaba.

Lo que Levent no sabe es que todo es un error y que se han confundido con los papeles. Cansu no está embarazada. Después de organizar toda una velada junto a sus amigos para intentar arreglar las cosas con Cansu, Levent descubre que lo del embarazo de su novia no es real, lo que le provoca cierto problema.