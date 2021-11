Desvelamos las mejores fotos de Can Yaman en el rodaje de 'El hombre equivocado'

A sus 32 años, el actor Can Yaman se mete en el papel de Özgur Atasoy, un joven adinerado por el que suspiran las mujeres y que tiene una especial habilidad para no comprometerse nunca con nadie. Todo cambia cuando conoce en su restaurante a Ezgi Inal, una chica que ve como su vida se desmorona ante sus ojos. Ella todavía no lo sabe, pero ese encuentro supondrá un cambio radical en su vida.

El actor Can Yaman protagoniza junto a Özge Gürel 'El hombre equivocado', el nuevo estreno exclusivo de Nova para la noche de los jueves.

Aquí te presentamos algunas de sus mejores imágenes en esta serie exclusiva de Nova, la cadena temática líder del año y pionera en traer el fenómeno turco a España.