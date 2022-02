Cansu descubre las condiciones que Zeynep le puso a su padre Levent sobre su relación

Levent ha organizado una quedada con su hija Zeynep y Cansu para estrechar lazos familiares. Todo parece marchar de manera perfecta y la sintonía entre Cansu y Zeynep parece total.

Sin embargo cuando Levent está en la piscina, Cansu y Zeynep tienen una conversación realmente esclarecedora en la que Cansu descubre cuáles son las condiciones que la hija de Levent le puso para aceptar su relación con Cansu.

Cansu no sale de su asombro y no entiende por qué Levent no le dijo nada de eso.