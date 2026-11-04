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¡Zeynep cae por un acantilado tras escapar de sus secuestradores! Reyhan se niega a creer que la pequeña haya muerto

La desaparición de Zeynep da un giro dramático cuando la niña consigue escapar de sus captores, pero acaba cayendo por un acantilado. Mientras Reyhan mantiene la esperanza de encontrarla con vida, Cemre y Cavidan temen que la policía descubra su implicación en el secuestro.

¡Zeynep cae por un acantilado tras escapar de sus secuestradores! Reyhan se niega a creer que la pequeña haya muerto

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Emir llega a la mansión acompañado de Reyhan después de que el juez haya decretado su libertad. Cavidan y Cemre se quedan de piedra al verla. Estaban convencidas de que acabaría en prisión. "Esto no puede volver a pasar. Ha supuesto una vergüenza para nosotros", afirma la mujer de Hikmet. Su hijo le pide que se tranquilice.

Cavidan y Cemre se quedan de piedra al ver que Reyhan ha salido del calabozo

Hikmet también ha regresado a la mansión. Reyhan sigue muy preocupada por Zeynep y su tío le explica que ha contratado a un equipo de búsqueda para apoyar a la policía. "Solo espero que la encuentren sana y salva lo antes posible", le dice.

Emir advierte a su padre de que deben encontrar a Zeynep antes del juicio. De lo contrario, Reyhan podría volver a prisión. Mientras tanto, Cemre está decidida a impedirlo: "No vais a encontrar a esa niña. Me aseguraré como sea de que Reyhan vuelva a prisión", piensa.

El hermano de Suna explica a su familia que ha entregado a la policía una grabación de una cámara de seguridad en la que se ve cómo se llevan a Zeynep.

Poco después, Cemre recibe una llamada de Belma, la madre de la pequeña, que le reclama el dinero acordado por el secuestro de su hija. La amiga de Emir le promete que se lo entregará si mantiene a la niña escondida hasta que termine el juicio de Reyhan. ¡Zeynep consigue escapar, pero acaba cayendo por un precipicio!

Cemre y Cavidan están en la cuerda floja

La pequeña logra huir de sus secuestradores, aunque no tarda en ser localizada. Cuando su captor intenta llevarla por la fuerza de vuelta a la casa donde permanecía retenida, Zeynep acaba cayendo por un acantilado. Su familiar cree que ha muerto.

Más tarde, Emir y Reyhan acuden al lugar donde supuestamente la niña cayó al mar. La policía ha encontrado el coche robado que se utilizó para secuestrarla. Si los agentes descubren huellas de Belma en el vehículo, la madre de Zeynep podría acabar detenida.

Cavidan, cada vez más nerviosa, pide a Cemre que se ponga en contacto con Belma para advertirle de que debe huir. Sin embargo, la joven no consigue localizarla. ¿Acabará saliendo a la luz la implicación de ambas en el secuestro?

Todo apunta a que Zeynep ha perdido la vida tras caer por el precipicio. La policía ha encontrado su ropa en la playa, pero Reyhan se niega a perder la esperanza. "Va a volver, no se ha ido a ningún sitio", asegura entre lágrimas. Emir intenta consolarla, aunque también le pide que se prepare para lo peor.

Reyhan recibe una noticia que le rompe el corazón
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