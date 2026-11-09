Emir desenmascara a Belma y consigue recuperar a Zeynep: el gesto que hace inmensamente feliz a Reyhan

Zeynep es muy feliz en la mansión de los Tarhun junto a Reyhan y no quiere regresar a casa con su madrastra. La mujer de Emir la tranquiliza diciéndole que no se preocupe por nada, porque su intención es que se quede allí a vivir con ella. "Los tiempos difíciles se han terminado para siempre. Una nueva vida comienza para ti", le dice Reyhan.

Emir, que escucha la conversación detrás de la puerta, aparece y le asegura a la pequeña que, a partir de ahora, su casa también es la suya y que su mayor deseo es verla feliz junto a ellos.

La niña no puede estar más contenta, pero la felicidad dura poco. La policía se presenta en la mansión acompañada de Belma. La malvada mujer asegura que Zeynep está retenida allí contra su voluntad y exige que regrese con ella a casa.

Emir le pide al agente que permita que la pequeña pase esa noche en la mansión hasta que se aclare la situación. Zeynep no quiere irse con Belma porque ha vivido un auténtico infierno con su madrastra. De hecho, fue precisamente por ese motivo por el que decidió escapar de casa y vivir en la calle.

La intención del hermano de Suna es llevar el caso de Zeynep ante la justicia para que se investigue lo ocurrido y la pequeña pueda, finalmente, quedarse a vivir con ellos.

Sin embargo, la policía no se lo pone nada fácil. El agente asegura que, al no existir pruebas de malos tratos, la pequeña debe regresar con Belma. Así que Zeynep se marcha con su madrastra sin que Reyhan pueda hacer nada para impedirlo.

La sobrina de Hikmet está destrozada. Se le parte el corazón al ver cómo la pequeña se marcha de la mansión contra su voluntad. Pero Emir no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y decide actuar.

El hijo de Cavidan sigue a Belma hasta su casa y, cuando presencia cómo trata a Zeynep, decide enfrentarse a ella. La amenaza con denunciarla por haber extorsionado a Reyhan y haberla tenido encerrada.

Belma está convencida de que, sin pruebas, la policía no creerá su versión. Sin embargo, Emir tiene un as bajo la manga: le muestra un vídeo que ha grabado y en el que queda al descubierto cómo trata realmente a la pequeña.

Finalmente, Emir consigue recuperar a Zeynep y llevarla de nuevo a la mansión. Reyhan no cabe en sí de felicidad y no duda en demostrarle lo agradecida que está. "Me acabas de hacer la mujer más feliz del mundo. Es el mejor regalo que jamás me han hecho en mi vida", le confiesa emocionada.

Por su parte, Emir no deja de pensar en lo injusto que ha sido con su esposa durante todo este tiempo. Está profundamente arrepentido de haber creído que Reyhan se casó con él por dinero después de descubrir un supuesto acuerdo por el que se le traspasaban acciones de la empresa familiar.

Lo que Emir todavía desconoce es que ese documento fue falsificado por Cemre. Ahora, después de comprobar una vez más el gran corazón de Reyhan, está decidido a pedirle perdón por todo el daño que le ha causado.