¡Los celos se apoderan de Emir! Cree que Reyhan trabaja con otro hombre sin imaginarse la verdad

Cavidan recibe en la mansión a un grupo de mujeres de la alta sociedad que forman parte de una asociación dedicada a ayudar de manera altruista a las personas más vulnerables. Emir se presenta ante ellas acompañado de Reyhan, a la que presenta como su esposa.

El hermano de Suna les habla de Zeynep, algo que disgusta enormemente a su madre, que se avergüenza de la llegada de la hija de Belma a la mansión. "Vais a conocer a la niña más valiente que existe en el mundo", afirma Emir.

Gracias al hijo de Hikmet, Reyhan consigue un trabajo en la asociación de las amigas de su suegra y le agradece a su marido que le haya presentado a esas mujeres. "Nuestro matrimonio nunca ha sido algo real, pero tu amistad es muy valiosa para mí", le confiesa, asegurándole que le encantaría que fueran amigos.

El joven se queda de piedra al escuchar sus palabras, ya que estaba convencido de que su esposa sentía algo especial por él.

Sin embargo, Emir pronto se arrepiente de haber presentado a su mujer a esas mujeres de la alta sociedad. Reyhan tendrá que trabajar con una persona llamada Ismet y el amigo de Zafer no puede evitar sentirse celoso.

La joven está muy ilusionada con su nuevo trabajo y le pregunta a su marido qué vestido elegiría él para su primer día en la asociación.

A la mañana siguiente, Reyhan está muy nerviosa y Emir se ofrece a llevarla al trabajo. Sin embargo, ella le explica que Ismet, su compañero en la asociación, va a pasar a recogerla, algo que disgusta enormemente a su esposo.

Cuando Ismet llega a la mansión, no se baja del coche y Emir se enfada por su comportamiento. El joven intenta disimular sus celos delante de su hermana Suna, pero ella se da cuenta de que algo le ocurre. "¿Tenéis algún problema?", le pregunta al verlo tan angustiado.

Mientras tanto, Reyhan viaja en el coche con Ismet, pero resulta que no es un hombre, sino una mujer. "Mi padre quería tener un niño y, por eso, me llamó así", le explica. Ambas se dirigen a visitar a una anciana.

Emir no consigue controlar sus celos y termina llamando a su esposa para averiguar dónde está y qué hace con Ismet. Para disimular, utiliza como excusa que no encuentra su corbata azul oscura.

Durante la llamada, escucha una conversación en la que un hombre le dice a Ismet que tiene un "gran corazón" y, sin conocer todavía su verdadera identidad, cree que ese hombre está hablando con su mujer.