Emir se convierte en un héroe al rescatar a Reyhan y Zeynep de su secuestrador

Emir busca desesperadamente a Reyhan y a Zeynep, que siguen cautivas en manos de un delincuente, amigo de la madre de la pequeña.

Después de una intensa búsqueda, el hijo de Cavidan consigue dar con la casa en la que están retenidas. Sin embargo, no se imagina que el secuestrador está dentro y que lleva una pistola.

Reyhan escucha cómo un coche se acerca a la vivienda y comienza a hacer ruido para llamar la atención de quien acaba de llegar. Lo que no sabe es que se trata de su marido. Pero todos sus esfuerzos parecen ser en vano.

El delincuente recibe a Emir y finge no saber nada del paradero de Reyhan. Le asegura que nunca la ha visto, pero el hijo de Hikmet escucha un ruido procedente del interior de la casa. El secuestrador intenta salir del paso diciéndole que ha sido su gato. Emir aparenta creerle y se marcha, aunque, en realidad, decide quedarse en las inmediaciones.

Mientras tanto, el criminal apunta con una pistola a Reyhan por haber hecho tanto ruido. Justo en ese momento, Emir irrumpe en la vivienda y consigue liberar a su mujer. Los dos terminan fundiéndose en un emotivo abrazo.

Sin embargo, todavía tienen que encontrar a Zeynep, que ya no está en la casa. El secuestrador ha conseguido huir llevándose a la pequeña. Emir y Reyhan no se lo piensan dos veces y salen a buscarlos por el bosque.

Finalmente, consiguen localizarlos y Emir se enfrenta al delincuente. Por fin, Reyhan puede reencontrarse con Zeynep y no puede estar más agradecida a su marido por haber conseguido salvarlas.

La pareja regresa a la mansión acompañada de la pequeña. Hikmet y Suna se alegran enormemente al verlos sanos y salvos. Sin embargo, Cavidan no comparte su felicidad. Sabe que puede meterse en un buen lío si la policía encuentra a Belma y esta confiesa que Cemre está implicada en el secuestro de Zeynep y que ella es su cómplice.

Emir explica a su familia cómo Reyhan y él han conseguido rescatar a la pequeña. Suna se muestra muy orgullosa de ambos. "¡Qué buena pareja hacéis! Juntos sois invencibles", les dice emocionada.