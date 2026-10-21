Reyhan se ilusiona con Emir sin saber que él está fingiendo que está enamorado de ella

Cavidan y Cemre vuelven a salirse con la suya. Ambas están decididas a acabar con el matrimonio de Emir y Reyhan y consiguen que el joven encuentre un documento falsificado por Cemre que compromete a su esposa. Con esta nueva trampa, pretenden hacerle creer que Reyhan se casó con él únicamente por su fortuna.

Al descubrir los papeles, Emir monta en cólera. Se siente traicionado y está convencido de que su mujer es una hipócrita que solo busca aprovecharse de su dinero. El joven guarda el documento en la caja fuerte del despacho de su padre y su enfado aumenta al ver que Reyhan lleva un valioso collar que perteneció a la abuela de Hikmet.

Más tarde, ambos coinciden en la habitación y Reyhan le pregunta si le ocurre algo, ya que lleva varios días muy distante con ella. Emir le responde con ironía que no sucede nada y acaba dándole un beso en la mejilla. Para justificar su actitud, le explica que está preocupado por algunos asuntos de la empresa y le pide disculpas por haber estado tan frío con ella.

La joven se refugia en el baño y no puede ocultar su felicidad por el inesperado gesto de su marido. El beso la ha dejado completamente ilusionada. ¿Estará empezando a enamorarse de Emir?

Sin embargo, él no consigue quitarse de la cabeza una conversación que mantuvo con Reyhan, en la que le preguntó cómo había podido casarse con un hombre al que apenas conocía. Su esposa nunca llegó a responderle y ahora está convencido de que lo hizo por interés. Pero, en lugar de pedirle explicaciones, decide fingir que nada ha ocurrido.

A la mañana siguiente, Reyhan quiere ponerse el collar que le ha regalado su tío y Emir se ofrece a ayudarla. "Este collar nunca había lucido tan hermoso como ahora", le dice antes de marcharse. La joven se queda sorprendida por sus palabras, sin imaginar que su marido está ocultando la rabia que siente hacia ella.

Las muestras de cariño continúan cuando Reyhan lo acompaña hasta la puerta para despedirse antes de que se marche a trabajar. Emir se muestra especialmente atento e incluso le retira delicadamente una pestaña del rostro. Ella está cada vez más ilusionada con su marido, pero desconoce que detrás de sus gestos se esconde una gran mentira.

¿Acabará Emir rompiéndole el corazón a Reyhan cuando descubra sus verdaderos sentimientos?