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Reyhan encuentra a Zeynep y se enfrenta a su secuestrador

La mujer de Emir consigue localizar aZeynep. Sin embargo, cuando intenta rescatarla, el secuestrador las sorprende y las amenaza con un arma mientras Emir escucha todo lo que ocurre por teléfono.

Reyhan encuentra a Zeynep y se enfrenta a su secuestrador

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Reyhan teme que Zeynep haya muerto, pero la pequeña ha logrado sobrevivir. Sin embargo, el hombre que trabaja para su madre la ha secuestrado de nuevo y la mantiene retenida en una vieja casa abandonada.

Mientras tanto, la mujer de Emir está desesperada por encontrarla. Ha acudido al lugar donde apareció el coche en el que se llevaron a la niña por la fuerza. Reyhan está convencida de que la hija de Belma sigue con vida y no descansará hasta dar con su paradero.

Zeynep sigue con vida

Zeynep consigue hacerse con el móvil de su captor y llama a Reyhan, que la está buscando desesperadamente. Sin embargo, la joven se ha dejado el teléfono en la mansión y es Emir quien responde a la llamada. La pequeña le pide que avise a su mujer.

Poco después, Reyhan llega a la casa abandonada y, cuando intenta liberar a Zeynep, aparece el hombre que la mantiene secuestrada. Emir escucha todo lo que está ocurriendo a través del teléfono. De repente, se oye un disparo. El delincuente ha disparado al aire para amenazarlas.

Reyhan encuentra a Zeynep y se enfrenta a su secuestrador

Reyhan, lejos de dejarse intimidar, planta cara al secuestrador. "¿Cómo has podido secuestrar a una niña?", le pregunta indignada. La joven le aconseja que las deje marchar porque la policía sabe dónde se encuentran y no tardará en llegar.

Pero el criminal no la cree. Desesperada, Reyhan le ofrece dinero a cambio de que permita marcharse a Zeynep. Sin embargo, el hombre no entra en razón y no tiene intención de dejarlas escapar.

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