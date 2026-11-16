Hikmet castiga duramente a Cavidan, pero termina perdonándola gracias a Reyhan

Reyhan y su suegra están acorraladas. Se encuentran en un edificio en construcción y el prestamista que le dejó dinero a Cavidan las amenaza con un cuchillo. No tienen escapatoria. Ambas intentan enfrentarse a él y están a punto de caer al vacío, pero Emir aparece en el último momento y consigue salvarlas.

Tras el rescate, Reyhan pierde el conocimiento y Emir se desespera al verla inconsciente. "Abre los ojos, no podré resistir si te pasa algo", le suplica angustiado. Afortunadamente, la joven consigue despertarse ante la mirada de Cavidan, que se da cuenta de que su hijo está locamente enamorado de su esposa.

Después del incidente, todos regresan a la mansión. Hikmet está furioso con Cavidan por haber negociado con unos peligrosos prestamistas. "Pusiste tu vida en peligro y también la de Reyhan", le reprochaAdemás, le recuerda que, desde que se casaron, ha pasado por alto todos sus errores para proteger a su familia. Sin embargo, está harto de su desmesurada ambición y de que desprecie a Suna por ir en silla de ruedas. "No voy a perdonar tus errores por nuestra familia. Pagarás por lo que has hecho", le advierte. Cavidan intenta justificarse, pero su marido no está dispuesto a escucharla.

Tras reflexionar sobre lo sucedido, Hikmet toma una decisión drástica: prepara un documento para que su esposa le transfiera sus acciones de la empresa. Además, le cancela todas sus tarjetas de crédito y le prohíbe utilizar el chófer y el vehículo familiar.

Aunque le asegura que no se divorciará de ella por respeto a sus hijos, está decidido a castigarla por todo el daño que ha causado.

Cavidan, desesperada, le pide perdón y asegura estar profundamente arrepentida. "Hagas lo que hagas tienes razón y me arrepiento mucho más de lo que imaginas. La antigua Cavidan está muerta", le confiesa a su marido. Y añade: "Solo deseo que un día me perdones, aunque sé que ahora no lo merezco".

Además, le asegura que quiere hacer las paces con Reyhan y reconoce que su nuera le ha salvado la vida.

Reyhan escucha la conversación y decide intervenir. Primero le pide a Emir que hable con su padre para intentar que perdone a Cavidan. El joven accede y trata de convencerlo de que su madre está verdaderamente arrepentida, pero sus palabras no surten efecto.

Entonces, Reyhan decide hablar personalmente con Hikmet y le ruega que le dé una segunda oportunidad a su esposa. "Todos merecemos otra oportunidad. También Cavidan", le asegura.

Aunque Hikmet está convencido de que su mujer nunca cambiará, las palabras de Reyhan terminan ablandando su corazón. Finalmente, decide dejar atrás lo sucedido y perdonar a Cavidan.

¡Reyhan ha conseguido lo que parecía imposible! Pero ¿se habrá arrepentido Cavidan de verdad o volverá a las andadas?