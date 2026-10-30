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Cemre utiliza a la madrastra de Zeynep para extorsionar a Reyhan y ponerla contras las cuerdas

La amiga de Emir descubre que Reyhan está escondiendo a Zeynep en la mansión y aprovecha la situación para poner en marcha un nuevo plan contra ella.

Cemre utiliza a la madrastra de Zeynep para extorsionar a Reyhan y ponerla contras las cuerdas

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Reyhan busca desesperadamente a Zeynep y finalmente la encuentra en el parque. La niña ha abandonado la mansión de los Tarhun para no ocasionarle más problemas a la mujer de Emir. Lo que ninguna de las dos sabe es que Cemre las está espiando.

En ese momento, aparece la madrastra de Zeynep con la intención de llevársela, pero Reyhan se opone. La pequeña tampoco quiere regresar con ella. Ante su negativa, la mujer amenaza a Reyhan con denunciarla a la policía por secuestro. Cemre, que presencia la escena, disfruta con la situación. "Voy a aprovechar esto como que me llamo Cemre", afirma para sí misma.

La madrastra de Zeynep acusa a Reyhan de secuestrar a la pequeña

Sin dejarse intimidar por sus amenazas, Reyhan se marcha con Zeynep. Sin embargo, su madrastra no está dispuesta a darse por vencida e intenta hacer daño a la pequeña insinuándole que Reyhan pronto se cansará de ella y volverá a quedarse sola. "No eres ninguna carga para mí", le asegura la sobrina de Hikmet para tranquilizarla antes de regresar a casa.

Una vez en la mansión, Reyhan vuelve a esconder a Zeynep en la habitación de invitados para mantenerla a salvo de su madrastra.

Reyhan vuelve a esconder en la mansión a Zeynep

Mientras tanto, Cemre sigue en coche a la mujer y consigue hablar con ella. Le explica que Reyhan es la nuera de los Tarhun, una familia muy poderosa. La madrastra le cuenta que Zeynep se escapó de casa hace unos días. Al conocer su situación, Cemre le ofrece una importante suma de dinero a cambio de que haga todo lo que ella le ordene.

Siguiendo las instrucciones de Cemre, la madrastra llama a Reyhan y comienza a extorsionarla. Le exige 50 liras y la amenaza con presentarse en la mansión y denunciarla a la policía si no le entrega el dinero."Todo el mundo sabrá lo que has hecho", le advierte. El verdadero propósito de la madrastra es quedarse con el dinero y deshacerse después de Zeynep. ¿Cómo conseguirá Reyhan reunir esa cantidad?

Finalmente, Reyhan consigue reunir la cantidad exigida y acude al parque para entregársela. Sin embargo, la madrastra no se presenta a la cita por miedo a que la policía pueda detenerla. En su lugar, envía a un hombre de su confianza, que recoge el dinero. Cemre observa toda la escena desde su coche, satisfecha de que su plan siga adelante.

Reyhan consigue el dinero que le ha pedido la madrastra de Zeynep
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