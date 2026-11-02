Cemre y Cavidan se salen con la suya: Reyhan acaba detenida por el supuesto secuestro de Zeynep

Emir descubre que su mujer ha retirado una importante suma de dinero de su cuenta y quiere saber por qué lo ha hecho. Sin embargo, en lugar de preguntárselo directamente, el hijo de Hikmet le prohíbe salir de la mansión sin su permiso.

Lejos de acobardarse, Reyhan termina plantándole cara. "¿Pretendes encerrarme como a una delincuente?", le reprocha. La joven no entiende la actitud de su marido y le ruega que le diga qué es exactamente lo que quiere de ella. Emir pierde los nervios y comienza a romper todo lo que encuentra a su paso, incluido el retrato de su difunta madre, algo que difícilmente podrá perdonarse.

Finalmente, Emir abandona la mansión mientras Cavidan y Cemre disfrutan viendo cómo, una vez más, el matrimonio vuelve a enfrentarse. "Ha explotado como una bomba. Esta vez lo hemos conseguido", afirma Cemre con una sonrisa de satisfacción.

Reyhan quiere contarle toda la verdad a su marido y lo lleva hasta la habitación de invitados. Sin embargo, justo antes de entrar, aparece la madrastra de Zeynep acompañada de un agente de policía y acusa a la joven de haber secuestrado a la niña.

La sobrina de Hikmet reconoce que Zeynep está en la mansión, pero explica que decidió acogerla porque la pequeña corría un grave peligro y vivía en la calle en condiciones precarias. Para aclarar lo sucedido, Reyhan entra en la habitación con la intención de que sea la propia niña quien explique por qué no quiere regresar con su madrastra. Pero, para su sorpresa, Zeynep ha desaparecido sin dejar rastro.

Finalmente, Reyhan acaba detenida por retener presuntamente a una menor sin el consentimiento de sus responsables legales. Mientras Cavidan y Cemre contemplan la escena escondidas, disfrutando del sufrimiento de la joven, Emir se queda sin palabras ante lo ocurrido. ¿El joven será capaz de dejar a un lado sus diferencias y ayudar a su mujer?