Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

La relación de Emir y Reyhan va viento en popa gracias a la llegada de Masal a la mansión. La pequeña ha conseguido acercar al matrimonio y hasta ha logrado que duerman juntos para acompañarla. Sin embargo, un documento que Cemre entregó a Cavidan sobre las acciones que Reyhan posee de la empresa podría sembrar de nuevo la desconfianza en Emir y hacerle creer que su esposa solo se casó con él por dinero.

Por error, Masal ha cogido el documento y lo ha utilizado para hacer sus dibujos. Ahora, Cavidan no sabe cómo recuperarlo sin levantar sospechas. Desesperada, decide pedírselo directamente a la pequeña, pero esta se niega a entregárselo. Lo ha pintado con mucho cariño para su primo Emir y no quiere que nadie se quede con él.

Cavidan pierde los nervios e intenta arrebatárselo, llegando incluso a acorralar a la hija de Kemal, que termina rompiendo a llorar. Afortunadamente, Reyhan aparece justo a tiempo y le para los pies a su suegra.

Emir escucha la discusión entre su madre y su esposa y descubre cómo Cavidan no deja de insultar a Reyhan.

Tras lo ocurrido, Masal se esconde en la mansión, pero Reyhan y Emir consiguen encontrarla detrás de la puerta del despacho de Hikmet. La pequeña le cuenta a su primo que Cavidan se ha enfadado con ella porque no ha querido entregarle el dibujo que había hecho para él.

Mientras tanto, Cavidan se desahoga con Cemre y le confiesa que no ha conseguido recuperar el documento que esta le entregó porque está en manos de Masal. "No podemos dejar que nos arruine nuestro plan", le advierte la amiga de Emir.