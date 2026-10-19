El compromiso

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

La madre de Emir intenta recuperar un documento comprometedor que ha acabado en manos de Masal, pero la niña se niega a entregárselo, provocando la ira de Cavidan.

Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

Publicidad

Nova
Publicado:

La relación de Emir y Reyhan va viento en popa gracias a la llegada de Masal a la mansión. La pequeña ha conseguido acercar al matrimonio y hasta ha logrado que duerman juntos para acompañarla. Sin embargo, un documento que Cemre entregó a Cavidan sobre las acciones que Reyhan posee de la empresa podría sembrar de nuevo la desconfianza en Emir y hacerle creer que su esposa solo se casó con él por dinero.

Masal convence a Emir y Reyhan para que duerman juntos

Por error, Masal ha cogido el documento y lo ha utilizado para hacer sus dibujos. Ahora, Cavidan no sabe cómo recuperarlo sin levantar sospechas. Desesperada, decide pedírselo directamente a la pequeña, pero esta se niega a entregárselo. Lo ha pintado con mucho cariño para su primo Emir y no quiere que nadie se quede con él.

Cavidan pierde los nervios e intenta arrebatárselo, llegando incluso a acorralar a la hija de Kemal, que termina rompiendo a llorar. Afortunadamente, Reyhan aparece justo a tiempo y le para los pies a su suegra.

Emir escucha la discusión entre su madre y su esposa y descubre cómo Cavidan no deja de insultar a Reyhan.

Tras lo ocurrido, Masal se esconde en la mansión, pero Reyhan y Emir consiguen encontrarla detrás de la puerta del despacho de Hikmet. La pequeña le cuenta a su primo que Cavidan se ha enfadado con ella porque no ha querido entregarle el dibujo que había hecho para él.

Masal le cuenta a Emir lo ocurrido con Cavidan

Mientras tanto, Cavidan se desahoga con Cemre y le confiesa que no ha conseguido recuperar el documento que esta le entregó porque está en manos de Masal. "No podemos dejar que nos arruine nuestro plan", le advierte la amiga de Emir.

Nova » Series » El compromiso » Mejores momentos

Publicidad

Series

Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Isabella sufre un terrible accidente en la piscina y está en coma

Isabella sufre un terrible accidente en la piscina y está en coma

Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

¡Se desata la pasión entre Cesur y Sühan en la piscina! ¿Realidad o fantasía?
Momento destacado

¡Se desata la pasión entre Cesur y Sühan en la piscina! ¿Realidad o fantasía?

Así es el final feliz de Abismo de pasión
el gran final de una gran historia

Así es el final feliz de Abismo de pasión

Memo descubre a Fausto y a Karen besándose
Momento destacado

Memo descubre a Fausto y a Karen besándose

En la fiesta de cumpleaños, Memo ha captado con su teléfono imágenes de la relación secreta de Fausto y Karen. ¿Se lo contará a Daniela?

Masal consigue lo que parecía imposible: ¡acercar de nuevo a Emir y Reyhan!
Momento destacado

Masal consigue lo que parecía imposible: ¡acercar de nuevo a Emir y Reyhan!

Masal se convierte, sin saberlo, en la mejor aliada del matrimonio y logra que ambos dejan atrás sus diferencias y vuelvan a compartir momentos de complicidad.

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Carmina termina en el hospital ¡con las piernas amputadas!

Carmina se suicida en el hospital después de verse con las piernas amputadas

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Publicidad