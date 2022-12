Lia se las arregla para que el capitán Giulio les ayude con una despedida de soltera

La despedida de soltera de la mejor amiga de Lia no va por buen camino ya que no consiguen encontrar un lugar para celebrarlo y tampoco un plan que les guste. Por si fuera poco, Giulio se mete con ella porque asegura que no saben organizar bien las cosas. Eso le traerá serias consecuencias al capitán.

Cuando se celebra el sorteo anual benéfico de lotería de Sopletto, Lia ve su oportunidad. Ella es la que se encarga de sacar los números. El premio principal es pasar 20 horas junto al capitán (a él no le hace mucha gracia, la verdad). Por 'arte de magia' sale el número de sus amigas con lo que será el capitán Giulio el que tenga que ayudarlas a preparar esa despedida de soltera de que tanto ha criticado antes.