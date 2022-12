El capitán Giulio descubre los verdaderos sentimientos de Lia pero Bianca se interpone sin darse cuenta

Lia se plantea seriamente regresar a Sicilia con Massimo, su ex y que tanto ha luchado por recuperarla. Pero al final, Lia cambia de opinión y no regresa con él. En todo este tiempo que lleva en Spoletto ha conocido mejor a una persona y, por primera vez en su vida, cree que es la persona adecuada. Por eso acude a la comisaría a sincerarse con el capitán Giulio que no acierta a decir nada después de la revelación de Lia.

Antes de que pueda reaccionar, se presenta llorando Bianca. Ha descubierto que su historia de amor con Carlo era una mentira pues él tiene mujer e incluso un hijo. Bianca rompe a llorar en los brazos de Giulio delante de una incrédula Lia.