El grave incidente que conmociona a toda la comunidad: los jóvenes del pueblo ingresados de gravedad

Don Matteo sale de clase después de que le interrumpan y los chicos de la clase se ponen a hablar sobre la fiesta de la noche anterior. En la fiesta, hubo un gran incidente porque una de las compañeras se cayó y acabó en el hospital. En el instituto donde imparte clases Don Matteo, hay un gran accidente. Una chica se ha tirado desde el balcón tras escuchar lo sucedido la noche pasada. Probablemente, la chica tendría motivos que le preocuparan.

La joven tiene un tumor y no quiere que lo sepa nadie. Los padres pensaban que con los cambios, las cosas cambiarían pero, no ha sido así. En el último análisis de sangre los resultados no fueron los queridos. Todos se ponen manos a la obra para ver de donde ha sacado un calmante que no se lo han recetado nunca.