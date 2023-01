El capitán se lleva a Natalina tras una descarga eléctrica

Natalina llega a casa un tanto enfadada. Cuando empieza a hacer la limpieza de la casa, coge la plancha de la ropa y le da un chispazo. Tanto fue el chispazo que se queda inconsciente en el suelo. A la mañana siguiente, Don Matteo recibe la noticia de que Natalina está en el hospital y van a verla.

Natalina no es consciente de lo que dice ni es capaz de reconocer a ninguno tras la descarga eléctrica. Esta sufriendo un tipo de amnesia que no saben cuánto tiempo durará. El doctor dice que hay que cuidarla y que puede volver a casa pero siempre que tenga observación. Además, el capitán recibe la llamada de que hay un asesinato en el convento de las monjas. ¿Quieres saber más? No te pierdas 'Don Matteo' en ATRESPlayer.