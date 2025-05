Una propuesta inesperada: Alí le pide matrimonio a Nazli en su cumpleaños

Es el cumpleaños de Nazli y nadie la ha felicitado. La joven residente no se imagina que todos sus compañeros del hospital la están esperando en su casa para darle una gran sorpresa.

Al oírla llegar, se esconden en el jardín. Pero, para su sorpresa, se quedan perplejos al escuchar a Alí pedirle matrimonio. Él se arrodilla frente a ella y le propone convertirse en su esposa. Nazli se queda en shock; no esperaba una declaración de amor tan directa por parte de Vefa. "Tengo miedo, pero estoy muy feliz. Ahora que te he encontrado, no voy a dejarte marchar. ¿Quieres casarte conmigo?", le pregunta.

La joven no puede evitar recordar todos los momentos vividos junto a él desde que lo conoció en el Berhayat: su llegada al hospital, la primera vez que la tocó y besó, la fiesta de disfraces donde bailaron abrazados sin importarles las miradas indiscretas… y muchos más.

Al final, Nazli le dice que sí y, de repente, todos los invitados aparecen y los felicitan. Gülengül está radiante de felicidad y termina besando a Alí ante la atenta mirada de los presentes.

Ambos están en una nube. "¿Esto está pasando? ¿Vamos a casarnos?", le pregunta Nazli, emocionada.

Vefa no puede ocultar su felicidad, pero también siente algo de miedo. Compartir su vida con otra persona supone un cambio radical para él, pero está profundamente enamorado y haría cualquier cosa por hacerla feliz. "No nos separaremos nunca más", le asegura Gülengül a su novio. La joven no puede dejar de pensar en su inminente boda con Alí.