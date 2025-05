Muhsin logra ser nombrado jefe de cirugía en el Berhayat y aleja a Alí de Nazli

La ambición del nuevo cirujano de Berhayat, Muhsin Korunmaz, no tiene límites. Está convencido de ser el mejor médico del hospital y quiere que todos los residentes acaten sus órdenes. Ahora, le pide a Vuslat que lo nombre jefe de cirugía. La madre de Ezo se queda perpleja: acaba de llegar y ya pide un ascenso. Al verla indecisa, él le lanza un ultimátum: "Si no haces lo que te pido, voy a dimitir".

A la mañana siguiente, Muhsin se presenta de nuevo en el despacho de Vuslat cargando con todas sus pertenencias. Le entrega sus libretas con el logo del hospital, bolígrafos e incluso unos cuadros. Vuslat no entiende su actitud, y él le explica que, al no recibir ninguna respuesta por parte de ella, ha tomado la decisión de abandonar el Berhayat. "El hospital está fuera de control y no puedo trabajar así", le asegura.

Vuslat no puede permitirse perder a más médicos y no le queda más remedio que nombrarlo jefe de cirugía. Korunmaz ya ha conseguido lo que quería y abandona el despacho de la directora feliz.

En el pasillo del hospital, Muhsin se cruza con Alí y le comunica que ha sido nombrado jefe de cirugía. Le pide que se encargue de las citas y expedientes de los pacientes, así como de los horarios de las operaciones y de los cirujanos. Vefa se muestra confundido: ese trabajo lo realiza Nazli, por ser la jefa de residentes. Pero, ahora, todo ha cambiado. Korunmaz ha enviado a la joven a urgencias, y Alí pasará a ocupar su puesto.

Nazli y Vefa no están de acuerdo con la decisión de Muhsin y se lo hacen saber. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás, pese a la insistencia de Alí. "No quiero separarme de Nazli, me entristece no verla", le dice con sinceridad, a lo que Korunmaz responde: "Esto no es un patio de colegio".

Muhsin les confiesa que tiene grandes ambiciones para el Berhayat y les pide que se centren en sus trabajos. Le recuerda a Nazli que trabajar en urgencias es el lugar ideal para que un residente demuestre su valía. Y, por su parte, a Alí le pide que cumpla con su deber como jefe de residentes y le hace un encargo. "Tráeme la programación; quiero ver qué médico tiene asignado cada paciente", le ordena. Al final, Nazli y Vefa se resignan a aceptar la decisión de Korunmaz.