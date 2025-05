La velada romántica de Nazli se va al traste: Alí no está preparado para pasar la noche con ella

Alí debe elegir una especialidad y Nazli se ofrece a ayudarle. Aprovecha la ocasión para organizar una cena romántica, con velas incluidas, y se pone un sensual conjunto de dormir con la intención de seducir a Vefa. Sin embargo, el médico no sabe cómo reaccionar ante una situación así y decide refugiarse en el baño.

De repente, llaman a la puerta: son sus compañeros del hospital. Nazli no lo sabe, pero ha sido el propio Alí quien los ha llamado para evitar quedarse a solas con su prometida. Sabe que ella desea pasar la noche con él, pero no se siente preparado para dar ese paso.

Al final, la velada romántica que Nazli había preparado con tanta ilusión se va al traste, y Alí se queda solo en casa.

Por su parte, Gülengül no deja de darle vueltas a lo ocurrido la noche anterior y no puede evitar sentirse triste. En ese momento, aparece Doruk y le enseña un ostentoso collar que ha encontrado en la sala de descanso del hospital. Cree que lo ha comprado Vefa para compensarla por lo sucedido. Sin embargo, todo resulta ser un malentendido: el collar no fue un regalo de Alí.

Preocupado, Vefa teme que su novia esté enfadada por haberla rechazado en su casa y se lo pregunta directamente. Gülengül, tras reflexionar, comprende que Alí, el fue protegido de Adil, no soporta el contacto físico, pero le recuerda con ternura que con ella debe aprender a comportarse de forma distinta. Con cariño, le dice que sus manos son suaves como el terciopelo y que debe ir acostumbrándose a su cercanía sin presiones.