El nuevo cirujano del Berhayat compite contra Alí por ser el mejor médico del hospital

Llega al hospital un nuevo y brillante cirujano llamado Muhsin Korunmaz. Es un médico egocéntrico, muy inteligente y competitivo, pero con poca habilidad para las relaciones personales.

Mucize se cita con Alí en la cafetería y, tras felicitarle por su excelente trabajo en el hospital, le lanza una amenaza: si vuelve a quitarle un paciente, hará todo lo posible por arruinarle la vida.

Le propone entonces un trato: trabajar a su lado o enfrentarse a él, ya que, según dice, no hay espacio para dos médicos prodigiosos en el mismo hospital.

Vefa, desconcertado por las palabras del nuevo cirujano, habla con Nazli sobre la conversación que ha tenido con él. Tras reflexionar y sentir el apoyo incondicional de Gülengül y, casi con seguridad, también de Ferman, decide plantar cara a Muhsin. "Tenemos que darnos prisa, porque tú eres el médico prodigio", le dice Nazli para animarle.

Alí, sin embargo, no quiere conflictos e intenta razonar con Korunmaz: "No hay motivos para competir. Aquí no trabajamos así. En este hospital todos nos apoyamos. Únase a nosotros", le propone. Pero Mucize no está dispuesto a ceder. Le recuerda que hasta ahora nadie ha sido capaz de superarle, pero que ahora él también forma parte del hospital: "Acéptalo o demuéstrame que me equivoco".

A pesar de todo, Alí tiene claro a quién debe seguir: él es alumno de Ferman, el médico adjunto del hospital, y es a él a quien obedecerá.

Vefa y Nazli se cruzan con Ferman en los pasillos del Berhayat y le confiesan que Muhsin se cree el mejor médico del hospital y les ha exigido que acaten sus órdenes sin rechistar. No soportan su actitud egocéntrica y le piden a Eryiğit que se una a ellos para darle una lección de humildad. El exnovio de Beliz está dispuesto a ayudar, pero el resto del personal prefiere mantenerse al margen.

Nazli se entristece al ver que no han logrado el apoyo por parte de sus compañeros, pero Alí se muestra optimista y le asegura que, mientras permanezcan unidos, todo saldrá bien y le regala una bola de nieve a la joven para que levante el ánimo.