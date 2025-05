Açelya, devastada tras la marcha de Demir, se aferra a la esperanza de su regreso

Açelya no está pasando por un buen momento personal. Demir la ha abandonado, pero ella no está dispuesta a rendirse. Está locamente enamorada de él y se ha comprado un vestido por internet para sorprenderlo y pedirle una nueva oportunidad.

La amiga de Nazli está radiante con el vestido y decidida a reconquistar a su exnovio. Gülin, su amiga, se emociona al verla tan guapa y feliz. En sus manos lleva una carta que ha traído un mensajero: es de Demir. En ella, el joven residente le comunica que ha dimitido de su puesto en el hospital y que su relación de pareja no funciona. "He dimitido y me he ido a vivir a otra casa", escribe en la misiva.

Demir reconoce que, a pesar de la ruptura, Dingin es lo mejor que le ha pasado en la vida, y así se lo expresa. Tras leer la carta, la amiga de Nazli pierde toda esperanza de volver a su lado y rompe a llorar.

Nazli no puede creer que Demir se haya ido de verdad. "Éramos muy amigos. ¿Qué haremos ahora sin él?", comenta a sus compañeros.

El joven médico ha enviado un mensaje por WhatsApp a Gülengül: "Nazli, tú eres mi doctora favorita. Me apoyaste desde el primer día, así que gracias por todo". Pero, no ha sido la única. También ha escrito a Gülin: "Siempre me has escuchado, muchas gracias".

Mientras hablaban de Demir, Alí les alerta de que hay fuego en el jardín. Al salir para comprobar lo que sucede, descubren a Açelya quemando ropa de su exnovio. Está muy triste, y Nazli intenta animarla diciéndole que se mudarán de casa para que no tenga que recordarlo constantemente. Pero Açelya se niega y pide a sus compañeros que se queden, aunque la casa sea propiedad de Demir. "Escuchadme bien: no nos iremos de esta casa. Seguiremos viviendo aquí", les asegura.

Tras un duro día en el hospital, Alí, Nazli y Doruk llegan a casa y encuentran a Açelya pintando las paredes. Doruk está preocupado por ella y permanece atento. "¿Qué más te da mi vida? Déjame tranquila", le dice Açelya.

Finalmente, Doruk le confiesa que Demir le envió un mensaje pidiéndole explícitamente que cuidara de ella: "Cuida bien de Açelya una temporada. Confío en ti, colega", decía el mensaje.

Açelya acaba desahogándose con él. Le confiesa que lo está pasando muy mal y que no quiere dejar la casa de Demir, porque en el fondo tiene la esperanza de que regrese. Doruk también admite que lo echa mucho de menos.