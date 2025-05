Tras una lesión que amenaza su carrera como cirujano, Ferman decide operarse él mismo para salvar su mano

Se produce una colisión múltiple de vehículos durante la despedida de un soldado, y Ferman y su equipo deben acudir al lugar del siniestro para atender a los heridos. No es el único hospital que interviene: otros equipos médicos de distintos centros de la zona también se han desplazado hasta allí para rescatar a los supervivientes.

Ferman busca a un niño llamado Ömer y a su madre, cuyo coche ha caído por un puente. Ambos están en estado grave. Logran localizarlos, pero durante el rescate Ferman sufre una aparatosa caída y se clava una estaca en la mano derecha.

A pesar de tener la mano destrozada, Eryiğit no se detiene y logra auxiliar a los heridos. La madre presenta una fractura cervical y al niño debe practicarle una traqueotomía. De repente, Ferman empieza a sentirse mal: tiene una hemorragia interna y sabe que está a punto de desmayarse. Por suerte, consiguen trasladarlos a tiempo al hospital.

Tanju, junto con Ali y Nazli, opera a su compañero con éxito. El bazo estaba gravemente dañado, pero logran salvarlo. Sin embargo, el verdadero problema aparece al revisar su mano. Korman queda en shock: se ha producido necrosis, y los nervios y venas de los dedos índice y pulgar están gravemente afectados. El médico solo consigue salvarle el pulgar. Vefa está desolado. Su "hermano", como él lo llama, ya no podrá ejercer como cirujano.

Llega el momento más difícil: comunicarle a Ferman que no podrá volver a operar. Es Tanju quien asume la responsabilidad de darle la noticia. El cirujano no lo acepta fácilmente. Les pide un bolígrafo para comprobar la sensibilidad en su dedo índice, pero no siente nada. Ali intenta animarlo: "En el hospital tenemos unos programas de rehabilitación y de apoyo psicológico maravillosos", le dice.

Pero Eryiğit no está dispuesto a rendirse. Decide operarse a sí mismo para intentar recuperar la funcionalidad de su mano derecha. Su plan es recibir anestesia local y resistir el dolor durante la intervención. Korman considera que es una locura, así que consultan a un médico experto en ese tipo de cirugías, quien les da algo de esperanza.

El rumor se extiende rápidamente por todo el hospital y llega a oídos de Vuslat. La madre de Ezo le pregunta directamente a Ferman qué hará si la operación fracasa. Él está dispuesto a dimitir , pero está seguro de que todo saldrá bien. "Sé que voy a recuperar la mano cueste lo que cueste", responde él, convencido.