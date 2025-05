Ferman desafía el dolor para operarse a sí mismo, pero una complicación amenaza la movilidad de su mano derecha

Tanju considera una locura y poco ético que Ferman esté despierto durante su propia intervención quirúrgica, e intenta disuadirlo para que no lo haga, aunque sin mucho éxito.

Alí también trata de convencerlo. Le explica que la anestesia local solo dura unas pocas horas y que la operación será larga, lo que implicaría permanecer despierto durante varias horas, soportando un dolor intenso.

Eryiğit le pide a Vefa que lo saque de la habitación para tomar un poco de aire. Le confiesa que tiene miedo, pero está decidido a seguir adelante y operarse a sí mismo. "Tengo miedo a la desesperación. Pase lo que pase, quiero ser yo quien lo haga", le dice a Alí. Le explica que le hizo una promesa a su hermana: "Le dije que me iba a convertir en cirujano", y no está dispuesto a defraudarla. Finalmente, logra convencer a Vefa para que lo ayude durante la intervención.

Llega el momento de la operación. Ferman guía al equipo paso a paso, pero el tiempo avanza rápidamente y empieza a sentir un dolor creciente. A esto se suma una complicación: el nervio que han localizado para reconstruir la mano es demasiado corto. Tanju, alarmado por el sufrimiento de Ferman, insiste en que lo anestesien. La tensión arterial se ha disparado y, si no actúan con rapidez, puede sufrir un infarto. "Vas a matarte. Entra en razón y déjanos hacer lo correcto", le dice Korman al médico.

Antes de quedarse dormido, Ferman le pide a Alí que utilice el nervio de su mano izquierda. Sin embargo, el joven médico decide no hacerlo por temor a que pierda también la funcionalidad de esa mano.

Alí sale del quirófano muy triste al creer que no ha logrado salvar la mano derecha de Ferman. Cuando este despierta, le reprocha a Vefa entre lágrimas no haber cumplido su promesa: "¿Qué has hecho? Te dije que usaras el nervio de la mano izquierda. Me has destrozado, me has arruinado la vida". Vefa le explica que, al administrarle la anestesia, sufrió una hemorragia y su corazón estaba muy debilitado, por lo que se vieron obligados a utilizar el primer nervio viable que encontraron.