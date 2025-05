Alí incumple las reglas del hospital y recibe un castigo ejemplar: ¿qué ha ocurrido?

Alí no ha encajado bien que Ferman haya elegido a Nazli como la residente que se quede en el hospital para trabajar codo con codo con él. Siente que su jefe —y exnovio de Beliz— lo ha traicionado. "Si tú no me eliges, ¿quién lo va a hacer? Me llamas hermano y ahora me abandonas. ¿Eso hacen los hermanos?", le reprocha con tristeza.

Ferman le asegura que lo quiere como a un hermano, pero que no puede hacer distinciones en el entorno profesional, porque sería injusto para el resto de sus compañeros. Le explica que jamás ha pensado en abandonarlo y le cuenta que ha redactado varias cartas de recomendación para que las presente en otros hospitales. Sin embargo, para Alí eso no es suficiente y le pide que lo deje solo.

Tras esta conversación, el protegido del doctor Adil comienza a rebelarse contra Ferman: le contesta cuando cree que no tiene razón, sin importarle las consecuencias. Durante una guardia en el Berhayat, se ausenta dos horas para verse con Ezo, lo que disgusta enormemente a Ferman, hasta el punto de decidir hablar con Tanju para buscar una solución.

Tanju reúne a Alí y a Nazli en la sala de reuniones y le comunica al joven médico que su comportamiento es intolerable y que, por ausentarse durante la guardia, le van a imponer un castigo: estar dos semanas sin poder operar y asumir guardias extra. Ferman, Beliz y Nazli no salen esta vez en su defensa, y Alí se siente solo y desprotegido. "No puedes cruzar la línea, aunque seas un cirujano excelente. Si no cumples con las normas del hospital, nadie te tomará en serio", le dice Tanju con firmeza.

Necesitado de consuelo, Alí acude a Adil para contarle lo ocurrido. Le confiesa que se siente abandonado: cree que Ferman ya no lo protege y que Nazli, a la que han nombrado jefa de residentes, no lo defenderá. "Me he quedado solo", le dice con tristeza. Adil, aunque afectado, le responde: "Así aprenderás de tus errores".

Aunque le duele no ayudarlo, Adil sabe que esto ayudará a Alí a ser más independiente y dejar de esperar que siempre lo salven. Aun así, se reúne con Ferman para contarle la conversación que ha tenido con el joven. Ambos sufren por haberle dado la espalda, pero Adil está convencido de que, con el tiempo, Alí entenderá que es lo mejor para su desarrollo personal.