Adil idea un plan para propiciar el regreso de Ezo a la vida de Alí

Ezo ha sido ingresada en una clínica para recibir tratamiento por su trastorno afectivo bipolar. A raíz de esta decisión, ya no podrá seguir viéndose con Alí. Su madre, Vuslat, deja por fin de presionar a Vefa, gracias en parte a la intervención de Adil, que logra convencerla.

El joven médico sospecha que Erinç ha influido para que Kozoğlu deje de amenazarlo con arruinar su carrera si continúa su relación de amistad con Ezo. Por eso, le pregunta cómo consiguió que la mujer cambiara de opinión. "Tenía un as bajo la manga", le responde Erinç. Justo en ese momento, Ezo llama a Vefa desde el centro en el que está ingresada. Llena de dolor, le reprocha a Alí su situación y le asegura que nunca más volverá a confiar en él. "Pensaba que eras como yo, y confié en ti. Pero, en realidad, eres como los demás. Me has demostrado que siempre he estado sola. Nunca volveré a creer ni confiar en nadie", le dice entre lágrimas.

Aunque Vefa ya no teme a Vuslat, sabe que Ezo seguirá sufriendo, y eso lo destroza. Adil, al verlo tan abatido, intenta consolarlo. Es consciente de que Ezo no es una buena influencia para su protegido, aún así está dispuesto a que la hija de Vuslat regrese a su vida, sobre todo ahora que su relación con Nazli está rota.

Mientras tanto, Erinç irrumpe en el despacho de Vuslat sin un plan claro. Desea saber el paradero de Ezo, pero no encuentra cómo abordarlo, así que decide ofrecer su ayuda como médico. "Soy neurocirujano, conozco el estado de tu hija. Sácala de esa clínica, no permitas que la sometan a tratamientos extremos", le suplica. Pero Kozoğlu no cede. Ante la negativa, Erinç finge un amago de infarto para obligar a Vuslat a abandonar su despacho en busca de ayuda y así poder revisar el informe médico de Ezo y descubrir dónde está internada.

Su plan funciona. Cuando Vuslat regresa al despacho acompañada por Selvi, Erinç ya ha conseguido lo que buscaba. Sin embargo, cuando le confiesa a su pareja que todo fue una artimaña, la enfermera no se lo toma nada bien.