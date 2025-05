La madre de Ezo toma el control del Berhayat y pone patas arriba la gestión del hospital y la vida de Alí

Vuslat, la madre de Ezo, descubre que el hospital Berhayat atraviesa una grave crisis económica y se muestra dispuesta a invertir para salvarlo. Sin embargo, pone una condición tajante: quiere el 51% de las acciones del hospital y da a Beliz un plazo de 24 horas para que tome una decisión.

La exnovia de Ferman, desesperada ante la posibilidad de perder el hospital que fundó su padre, acaba aceptando la propuesta y se pone en contacto con ella.

Poco después, Vuslat se presenta en el Berhayat para reunirse con Beliz, Tanju, Adil y Ferman. Llega cargada de ideas para modernizar el centro y con la determinación de implementar cambios importantes. El primero de ellos: nombra a Adil jefe médico, reconociendo su dilatada trayectoria, lo que supone la destitución de Korman, una decisión que a él le desagrada profundamente. Pero eso no es todo. Vuslat también decide que, a partir de ahora, Tanju trabajará bajo las órdenes de Ferman. Esta medida enfurece al médico, que abandona la sala de reuniones: "No pienso aprobar esta decisión", exclama indignado. Mientras tanto, Eryiğit, quien nunca ha tenido en alta estima a Korman, no puede ocultar su satisfacción con los cambios.

Vuslat, además, revisa el expediente disciplinario de Alí y lo manda llamar. Constata que ha sido vetado de las operaciones durante dos semanas, ha recibido tres sanciones, le han reducido el sueldo y debe cumplir turnos extra. Le advierte que, con ese historial, podría despedirlo sin miramientos. Sin embargo, le ofrece pasar todo por alto si cumple una condición: que se aleje de su hija Ezo.

Lo que Vuslat ignora es que, para Alí, Ezo es una persona fundamental en su vida, especialmente ahora que todos le han dado la espalda. "Necesito a su hija a mi lado, es mi mejor amiga", le confiesa el joven médico. Pero Vuslat no da su brazo a torcer y lo amenaza con despedirlo si no obedece.

Alí, incapaz de contarle a Ezo lo sucedido, empieza a evitarla. Ella lo espera para cenar, pero él se excusa diciendo que tiene que atender a un paciente. La joven diseñadora de moda sospecha que su amigo no está siendo sincero con ella.