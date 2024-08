Triple boda en el emocionante desenlace de Corazón Guerrero: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Corazón Guerrero llega a su final. Los seguidores de la serie, que no se han perdido ninguno de los capítulos emitidos de lunes a viernes en Nova, han vivido un final donde ha triunfado el amor y la felicidad. Repasamos los momentos clave de la serie, que ha cautivado a miles de seguidores desde el inicio de su emisión.

Los hermanos Sánchez, Lisardo, que ocultó su identidad bajo el seudónimo de Jesús, Damián y Samuel se casan con Mari Luz, Doménica y Viviana respectivamente. Lo hacen en los jardínes de la mansión de Ruiz Montalvo arropados por sus seres queridos. La hija de Guadalupe ya ha dado a luz a un niño.

Tras las ceromia, los novios se hacen una foto familiar y, en un despite de Guadalupe y Elisa, Carlota se lleva al bebé. No se imaginan que la hija de Augusto sigue viva, pero lo está y lleva meses escondiéndose en la mansión junto a su amigo Lucas, un interno del psiquiátrico donde estuvo ingresada.

Augusto aparece en la mansión para ver a sus hijas Mari Luz y Doménica casarse. Pero, se esconde para no ser visto y evitar que lo delaten ante la policía. Solo Guadalupe sabe que está allí y le pide que le ayude a encontrar al hijo de Mari Luz. Le explica que su hija Carlota sigue viva y cree que ha sido ella la que ha secuestrado al pequeño. Ruiz Montalvo sabe dónde se oculta su hija y se acerca a hablar con ella. La joven pretende acabar con la vida del niño, pero Augusto no se lo permite.

Carlota logra huir con su amigo Lucas cuando ve llegar a Lisardo, pero el malvado empresario se queda allí. Ya no quiere huir. "Te quite a tu padre, pero hoy te entrego a tu hijo", le dice al hijo de Elisa. El joven le agradece que haya salvado la vida de su hjo, pero le aconseja que no huya. "Todo lo que hiciste no tiene perdón, pero estás a tiempo de hacer lo correcto", le dice a Augusto. En ese momento, llega la policía y detiene al empresario. Le quedan 23 años por delante para cumplir condena junto a su sobrino Federico.

Carlota está descontrolada. No ha podido acabar con la vida del hijo de Mari Luz y Lisardo y decide quemar su casa con ella dentro. No soporta ver a la florista feliz junto al hermano de Samuel y decide poner fin a su vida. Y, Victoriana, ya recuperada de su adicción al alcohol, trabaja en una clínica de rehabilitación ayudando a otros jóvenes con problemas.

Los Sánchez y Ruiz Montalvo siguen adelante con sus vidas y forman su propia familia. Además, Adrián, que es como un hermano para Lisardo, Damián y Samuel, pide matrimonio a Emma, la hermana pequeña de Doméncia y Carlota., y la joven acepta su propuesta de boda.