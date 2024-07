Carlota y Jesús han perdido al niño que esperaban pero hay una sorpresa

Carlota y Jesús han perdido el bebé que esperaban. Era lo único que a ambos les unía, pero desgraciadamente el pequeño no ha tenido opciones después de un parto complicado. Carlota está desolada, no sólo por la pérdida del recién nacido, sino porque sabe que ahora Jesús no tendrá reparos en separarse de ella.

Jesús por su parte está abatido. Ese bebé era lo único bueno que había en su matrimonio con Carlota y su pérdida le ha sumido en una gran desesperación. Ahora, aunque no ama a Carlota, no se siente con fuerza de abandonar a Carlota en estos difíciles momentos.

Sin embargo hay una noticia que está a punto de cambiarlo todo. Doménica ha descubierto unas pruebas de Adn claves. Según esas pruebas, el bebé no era hijo de Jesús sino del desaparecido Iker. Con esta revelación, Carlota recibe la noticia que nunca quiso escuchar. Jesús va a iniciar los trámites del divorcio.