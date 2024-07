El plan disparatado de Jesús para descubrir si Mariluz está enamorada de Patricio

Mariluz y Patricio pasan la tarde juntos y, cuando se despiden, Salgado no puede evitar besar a la nieta de Conchita. Está cada vez más enamorado de ella. En ese momento, aparece Jesús y los ve acaramelados. El hijo de Octavio no puede evitar sentirse celoso. "No puedes querer a otro", se dice a sí mismo.

Jesús está desesperado por averiguar cuáles son los verdaderos sentimientos de Mariluz hacia Patricio y, como no se lo puede preguntar él mismo, decide hacerlo bajo la identidad de Lisardo. Pero, sabe que la joven no chateará con él salvo que conecte la cámara de su ordenador y así lo hace. Para no ser descubierto por la florista, se compra una peluca, una barba y se pone una nariz postiza y se comunica con ella desde su habitación aprovechando que Carlota ya está dormida.

Mariluz se queda sorprendida al ver su aspecto. No se lo imaginaba así. Ve al joven con una barba larga y desalineada y, para no levantar sospechas, Jesús le confiesa que es misionero y que viaja por todo el mundo ayudando a la gente necesitada.

El hermano de Damián le pregunta si tiene el corazón ocupado. La joven le revela que, actualmente, no tiene novio, pero que está muy enamorada de un hombre con el que estuvo saliendo hace ya un tiempo. Jesús ya puede respirar tranquilo porque sabe que se está refiriendo a él.

Carlota se despierta y, al ver a Jesús disfrazado, grita asustada. Cree que es un intruso y, para calmarla, su marido le explica que a su padre, a él y a sus hermanos les están investigando por fraude y le revela que está indagando por su cuenta cómo solucionar el problema para evitar ir a la cárcel. Le confiesa que, para pasar desapercibido, ha optado por caracterizarse.