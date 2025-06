Eva está desolada tras descubrir que Helena y Plutarco son novios

Helena se ha recuperado de la operación de urgencia que la ha llevado al hospital. Allí Juan Carlos se disfrazó de médico para acercarse a ella y, cuando creía que estaba inconsciente, le confesó que estaba vivo y luchaba por demostrar su inocencia y regresar junto as ella. Helena lo creyó, pero tras contárselo a su madre, ella le cambió la idea y dijo que quizá se trataba de una alucinación fruto de la anestesia de la operación.

El caso es que Puutarco se ha acercado por el hospital para recoger a Helena y llevarla de vuelta a casa. Ambos parecen muy enamorados y Eva les descubre dándose un beso. No se lo puede creer y pensaba que Helena no caería en la trampa del vicepresidente del Grupo Imperio. Pero todo ha sido en vano. Helena está saliendo con Plutarco y Eva no puede hacer nada para evitarlo. El bueno de Juan Carlos se siente morir y le confiesa a Mimí su frustración por la situación.