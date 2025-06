Asiye, al límite: una compañera del colegio coquetea con Doruk y desata sus celos

La relación de Doruk y Asiye va viento en popa. Están muy felices juntos tanto es así que la hermana de Kadir le confiesa a su prima, Aybike, que sueña con casarse con él en un fufuro.

En uno de los cambios de clase, una alumna rubia y muy atractiva se acerca a hablar con el hermano de Melisa. La joven les propone cantar en el cumpleaños de su madre, y los chicos aceptan. Asiye necesita el dinero, así que no lo duda ni un instante. Sin embargo, no le gusta la confianza ni la cercanía con la que la chica trata a su novio. Está claro que está coqueteando con él y el hecho de que haya invitado a Doruk a cenar antes de la actuación sorprende enormemente a la Eren.

La hermana de Ömer no puede evitar sentirse celosa, y su novio se da cuenta. "La chica me ha caído mal", le confiesa a Doruk. Para tranquilizarla, él le asegura que rechazará la invitación. "No, no voy a ir. No quiero dar un solo paso sin ti", le dice enamorado. Ella, con tono sarcástico, responde: "Se va a poner triste, estaba muy emocionada".

Doruk y Asiye acuden a la fiesta de cumpleaños de la joven y deleitan a los invitados con una selección de canciones muy variada. Todos disfrutan de su actuación, ya que ambos tienen una voz preciosa. Cuando están a punto de terminar, la hija de la cumpleañera le hace una petición especial a Doruk: quiere que canten Vente conmigo, rubia. Pero Asiye se opone, y finalmente interpretan Mi morena.

La hermana de Emel le deja claro a la amiga de Doruk por quién respira el hijo de Akif… y la reacción de la joven no se hace esperar.