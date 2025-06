Orhan descubre la traición de Sengül y provoca, sin querer, la caída de Nebahat desde un segundo piso

Orhan está pensando en vender un terreno que tiene en el pueblo, ahora que Sengül ha vendido el de su abuelo. Teléfonea al alcalde para preguntarle si podría haber alguien interesado en su parcela. El hombre, tras hablar con su cuñado, le revela que el de su esposa sigue en venta. "Lleva años sin venderse nada aquí. No confíes mucho en vender tu terreno", le comenta.

El padre de Aybike teme que su mujer no haya sido sincera con él. "¿Otra vez con tus artimañas? Si me estás mintiendo, esta vez no te lo voy a pasar", le asegura. Orhan no entiende cómo ella ha podido comprar la casa a Akif si no ha vendido el terreno. Para salir del paso, Sengül le vuelve a engañar y le asegura que sí lo hizo. "¿Crees más en lo que te diga un conocido que en lo que te diga tu mujer?", le pregunta. Pero Orhan no cree en su palabra; no es la primera vez que le miente y tiene sus reticencias.

Orhan y Sengül asisten a una fiesta organizada por Akif para que los padres de los alumnos del Ataman conozcan a su nuevo socio, Resul, el padre de Berk. Allí, Orhan escucha una conversación comprometida entre Sengül y Akif. Su mujer, muerta de miedo, admite al empresario que su esposo está investigando si realmente ella heredó aquel terreno.

En ese instante aparece Orhan, les exige explicaciones y Akif le revela la verdad sobre el accidente de Kadir. Orhan no puede creer lo que oye, y menos aún que su esposa haya guardado silencio a cambio de dinero y de una casa: "¡No tienes corazón! Ya no quiero saber nada de quien aceptó dinero manchado con la sangre de Kadir”, sentencia.

Orhan está totalmente desolado. Acaba de descubrir que Melisa fue la persona que atropelló a Kadir y no entiende cómo Akif y Sengül se lo han ocultado. "Kadir era como mi hijo. Lo era todo para mí, y lo dejó tirado en la calle", les dice roto de dolor.

Muy afectado, Orhan amenaza a Akif con ir a la policía para contarlo todo, mientras el empresario intenta justificarse diciendo que su hija Melisa se encuentra en una clínica psiquiátrica y que eso ya es suficiente castigo. Pero el tío de los Eren quiere que todos paguen por la muerte de Kadir.

En ese momento aparece Nebahat e intenta separar a su marido y al tío de los Eren mientras discuten. En el forcejeo, Orhan, sin querer, la empuja y acaba cayendo al vacío desde un segundo piso, en medio de la fiesta. La madre de Doruk está gravemente herida y es trasladada al hospital más cercano.

Orhan se presenta allí junto a sus hijos y sobrinos. Se siente responsable de lo ocurrido a Nebahat y le pide perdón a Akif. El empresario aprovecha la debilidad del tío de los Eren para que no acuda a comisaría y guarde silencio. "No presentarás cargos contra Melisa y yo no lo haré contra ti", le dice al padre de Aybike.

Le pide que se vaya a su casa y rece por Nebahat. Le asegura que, si a ella le llegase a pasar algo, "habrá una guerra de sangre" entre los más jóvenes de ambas familias.

Finalmente, Nebahat se recupera. Ha tenido mucha suerte: solo tenía una fractura en el hombro y la operación ha sido todo un éxito. La esposa de Akif le pregunta a su marido por Orhan y sus intenciones. ¿Qué hará finalmente Orhan? ¿guardará silencio o irá a comisaría?