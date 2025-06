La madre de Helena no se cree que Juan Carlos esté vivo tal y como le dice su hija en el hospital

Helena se ha comenzado a sentir mal después de la romántica cena que Plutarco la había preparado en el hotel. Ha tenido que acudir de urgencia al hospital y allí han determinado que había sufrido una intoxicación y además tenía un problema importante que necesitaba cirugía. La intoxicación no se sabe muy bien por qué pudo ocurrir, aunque Plutarco tiene sospechas y manda analizar lo que comieron. Detrás de todo se encuentra Rebeca, quien manipuló la cena con un líquido para darle una lección a Plutarco. En cualquier caso, todavía no se sabe lo ocurrido.

Lo cierto es que Helena ha tenido que pasar por el quirófano y todo parece haber salido bien. Cuando Juan Carlos se entera de lo sucedido, no duda en acudir al hospital para saber cómo está Helena. Alllí se disfraza de doctor y se cuela en la habitación donde ella se recupera. Está inconsciente y por eso Juan Carlos no tiene miedo a revelarle su verdadera identidad y contarle que no está muerto. Helena no está inconsciente, está simplemente dormida y escucha con atención lo que Juan Carlos le dice.

Cuando al poco tiempo la madre de Helena entra en la habitación se sorprende al escuchar las palabras de su hija en las que ella le dice que Juan Carlos no está muerto y que la ha visitado en persona. Su madre no la cree y piensa que todo se debe a la reacción de la anestesia. Helena quiere convencerla de que es verdad, pero la doctora que está junto a ella le dice que las alucinaciones pueden aparecer como síntoma después de una anestesia como la suya.