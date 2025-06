Rebeca descubre que Plutarco tiene una aventura con Helena y toma medidas drásticas

Rebeca ha sido la amante de Plutarco en los últimos años. Aunque el vicepresidente estaba casado con doña Antonia, la hermana de don Adriano, el dueño, Plutarco mantenía una tórrida relación con Rebeca. Cuando doña Antonia muere, tras descubrir la infidelidad de su marido, Rebeca sueña en convertirse en la nueva esposa de Plutarco con todos los privilegios que ello conlleva.

Pero Rebeca no contaba con la aparición en escena de Helena. Desde que entró en la empresa, Plutarco se ha enamorado profundamente de ella y no ha parado hasta conseguir tener una cita formal con ella. Rebeca sospechaba algo porque Plutarco se mantenía distante y no la hacía el caso que le hacía antes. Plutarco lo niega, pero Rebeca es una mujer celosa y le sigue a un restaurante para comprobar su Plutarco la engaña con Helena o no. Allí se encuentra con la realidad.

Loca de celos, Rebeca se enfrenta a Plutarco al que amenaza con contar todo lo que sabe sobre su estafa a la empresa, si no regresa con ella. Plutarco se niega y la desafía a que le delate, porque sabe que ambos saldrían perdiendo. Es entonces cuando Rebeca decide tomar otras medidas más peligrosas.